Record su record, in campo e fuori. Pochi minuti fa Cristiano Ronaldo ha raggiunto sul suo account Instagram un nuovo primato: non è soltanto la persona più seguita al mondo ma da oggi conta ufficialmente 200 milioni di follower diventando la prima persona a raggiungere questo traguardo se si esclude l'account di Instagram stesso, che, però, conta come azienda. Sono staccati nettamente dal cinque volte Pallone d'oro Ariana Grande, con 173 milioni di follower, e e The Rock, 170 milioni di follower, che completano il podio nella classifica dei personaggi più seguiti al mondo.

Numeri che fanno venire le vertigini a tutti i comuni mortali che per la multinazionale CR7 sono solo il raggiungimento di un altro obiettivo. Nell’ultimo anno Ronaldo avrebbe guadagnato la cifra record di 47,8 milioni di dollari dai soli social network e questo ennesimo traguardo potrebbe fruttargli ancora di più nel prossimo futuro.

Come ben scrive Fabrizio Gabrielli nel suo ultimo libro "Cristiano Ronaldo, storia intima di un mito globale", per tanti CR7 forse non è riconosciuto da molti come l'atleta che incarna la bellezza del gioco ma "di certo incarna meglio di tutti il gioco e gli affari". Il suo hotel a Funchal, i contratti con le agenzie di entertainement, industria di lusso e quelli per la cura del fisico fanno parte di una unica "holding" che ha superato anche i campi dello sport e fa capo unicamente a lui.

Quanto guadagna CR7 con un post su Instagram?

Quanto costa a un'azienda un post pubblicato da CR7 sul proprio profilo? In media, 641 mila euro per ogni pubblicazione che rientri in una campagna promozionale: più di Lionel Messi (513 mila euro) e di Neymar (427 mila euro), in base alle cifre svelate dalla rivista americana Forbes che incoronano il cinque volte Pallone d'Oro della Juventus come lo sportivo di gran lunga più pagato da questo punto di vista.