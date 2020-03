Prima le emozioni del Clasìco, poi lo spavento per il malore della madre. Sono stati giorni intensi per Cristiano Ronaldo: rientrato alla ‘Continassa' per prepararsi all'imminente sfida scudetto con l'Inter. Qualche ora prima della corsa in ospedale nella sua Madeira, il cinque volte Pallone d'Oro era tornato anche nella sua seconda casa: quella di Madrid. Una ‘rimpatriata' che ha permesso a CR7 di prendere posto in tribuna al ‘Bernabeu', esultare per la vittoria finale del Real Madrid e salutare i suoi vecchi amici: tra questi anche il presidente dei ‘Blancos'.

Come riportato dalla stampa spagnola, Florentino Perez ha infatti avuto un ruolo centrale nel ritorno a Madrid del campione portoghese. Contattato telefonicamente dal suo ex giocatore, il patron del Real Madrid lo ha accolto riservandogli un posto speciale per assistere al match con il Barcellona e di fatto sotterrato l'ascia di guerra con il portoghese, con il quale aveva avuto anche qualche screzio prima del suo passaggio alla Juventus.

La confidenza di CR7

A conferma di un rapporto tornato idilliaco tra i due grandi protagonisti dell'ultimo decennio madridista, è arrivata anche la telefonata che lo stesso Florentino Perez ha fatto a Cristiano Ronaldo non appena ha saputo del malore della madre del portoghese. Un gesto d'affetto e di vicinanza in un momento così drammatico, che ha testimoniato quanto il mondo ‘merengue' sia ancora legato al suo ex numero sette.

La ‘reunión' tra il giocatore e il presidente ha ovviamente trovato molto spazio sui quotidiani spagnoli, tanto che sulle pagine di "Diario Gol" è stata anche pubblicata una confidenza che Cristiano Ronaldo avrebbe fatto al numero uno dei ‘Blancos': "Se fossi ancora in questo Real Madrid, saremmo i grandi candidati a vincere tutto, Liga, Coppa del Re e Champions League".