Cristiano Ronaldo stasera scenderà in campo e guiderà il Portogallo nel match con la Lituania, penultima gara delle Qualificazioni a Euro 2020 dei portoghesi. Negli ultimi otto giorni si è parlato molto delle condizioni fisiche di CR7. Sarri lo ha sostituito due volte nelle ultime due partite. Dal Portogallo però CR7 fa sapere di essere in grande forma, e al tecnico bianconero ora probabilmente fischieranno un po' le orecchie, queste le parole del cinque volte Pallone d'Oro: "Non sto bene, sto molto bene".

Cristiano Ronaldo sta bene e giocherà Portogallo-Lituania

Dal ritiro della nazionale, a un paio d'ore dal match con la Lituania, Cristiano Ronaldo ha parlato sulle sue condizioni e ha mandato un messaggio anche alla Juventus. CR7 si prepara a giocare due partite in pochi giorni, il Portogallo ha bisogno di due vittorie per conquistare il posto agli Europei senza dover ricorrere ai playoff. L'attaccante parlando con la stampa è stato un pizzico polemico scrivendo:

Per aprire il giornale nazionale dovete scrivere: ‘il capitano sta bene', anzi no, sta molto bene. Il bilancio è positivo. Adesso potete anche intervistare gli altri.

Le polemiche dopo la sostituzione in Juve-Milan

Cristiano Ronaldo è stato sostituito nelle ultime due partite della Juventus. Dopo il primo cambio, quello di Mosca, Sarri aveva parlato di un problema al ginocchio per il portoghese e poi lo ha sostituito anche nell'incontro con il Milan. Dopo quella seconda sostituzione Ronaldo si era arrabbiato, non aveva salutato il tecnico, era tornato subito negli spogliatoi prima di lasciare lo ‘Stadium' prima ancora che finisse l'incontro. Le polemiche sono durate poco, la Juve non lo ha multato, ma l'episodio resta. In patria però Cristiano Ronaldo si è mostrato sorridente e ora dice pure di essere in grande forma.