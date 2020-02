Smaltita la delusione per il ko nell'andata degli ottavi di finale di Champions, Cristiano Ronaldo è tornato a parlare ai microfoni di Sky. Il bomber portoghese della Juventus, che si è detto sicuro del passaggio del turno dei bianconeri in Europa, ha detto la sua anche sulla delicata sfida contro l'Inter. Un match che si giocherà a porte chiuse a seguito dell'emergenza Coronavirus. Una decisione condivisa da CR7: "Non è bello ma la salute resta la cosa più importante. Dobbiamo rispettare la decisione di giocare a porte chiuse".

Cristiano Ronaldo su Juventus-Inter a porte chiuse

Cristiano Ronaldo in un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della sfida contro l'Inter. Un match che ricorda la rivalità tra Inter-Barcellona per il campione della Juventus che ha esaltato gli avversari e Antonio Conte: "Contro Inter, Milan e Lazio sono tutte grandi partite, è bello giocarle. Con i nerazzurri sarà una partita fantastica contro un allenatore e una squadra fantastica, ma cercheremo di vincere. Non ci saranno i nostri tifosi ma le responsabilità sono le stesse, dobbiamo vincere. L'Inter e il suo allenatore sono fantastici, ma cercheremo di fare felici i nostri tifosi". E a proposito dell'assenza dei tifosi per la partita che si disputerà a porte chiuse, Ronaldo si è dimostrato d'accordo con la decisione presa dalle istituzioni: "Sarà triste senza tifosi. Sarà strano, non è bello, ma la salute è fondamentale, se è stato deciso così è la scelta giusta e dobbiamo rispettare la decisione presa".

La Juventus passerà il turno in Champions, parola di Ronaldo

Il campione della Juventus ha parlato anche del flop nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Lione. Una brutta battuta d'arresto che non deve però scoraggiare i bianconeri. CR7 è convinto che al ritorno sarà tutta un'altra musica: "Sono convinto che passeremo il turno. La Champions è la competizione più difficile che ci sia. Ma abbiamo fiducia per il ritorno, quando giocheremo davanti ai nostri tifosi. Siamo sereni e concentrati: adesso pensiamo a vincere le prossime partite, poi penseremo alla Champions"