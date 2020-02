Cristiano Ronaldo ha segnato anche alla SPAL: l'attaccante della Juventus è andato in gol per l'undicesima partita consecutiva in Serie A – dopo aver saltato la partita contro il Brescia nell'ultima giornata – ed ha eguagliato il record di marcature consecutive detenuto nel massimo campionato da Batistuta e Quagliarella. Tra i tre giocatori arrivati a quota 11, l'unico ad aver effettivamente segnato in 11 giornate di campionato consecutive è stato l'ex bomber argentino della Fiorentina nel 1994. Sia Quagliarella lo scorso anno, sia Cristiano Ronaldo in questa stagione, hanno saltato una giornata di campionato in concomitanza con la serie di partite sempre a segno. CR7, adesso, potrà stabilire un nuovo record: nessun calciatore della Serie A è mai riuscito a segnare per 12 partite consecutive. E il record potrebbe arrivare proprio nello scontro diretto contro l'Inter, quasi a voler caricare di ulteriori motivi di interesse una partita già decisamente sentita.

Il record di gol di Cristiano Ronaldo

La striscia fortunata di Cristiano Ronaldo è iniziata il 1 dicembre nella partita contro il Sassuolo, un momento molto delicato della sua stagione, dopo la sostituzione discussa durante Juventus-Milan e la successiva esclusione in occasione di Atalanta-Juve. Da lì in poi, risolti i problemi al ginocchio, CR7 è ripartito e non si è fermato più. Complessivamente, nelle ultime 11 giornate, sono arrivati 16 gol (con una tripletta e tre doppiette all'attivo). Un momento di forma straordinario, che la Juventus spera possa trovare sfogo anche nella fase ad eliminazione diretta della Champions League, ormai alle porte. Perché al di là di una lotta Scudetto mai combattuta come in questo campionato, l'obiettivo principale della Vecchia Signora resta sempre quella coppa dalle grandi orecchie che manca da oltre vent'anni. E che Cristiano Ronaldo sa come vincere.