La Juventus ha chiuso il mese di gennaio con una sconfitta, 2-1 a Napoli, nei minuti finali di quella partita Cristiano Ronaldo ha segnato nell'ottava partita consecutiva, non è record assoluto né stagionale, ma il portoghese si è avvicinato così a Immobile nella classifica cannonieri. E anche grazie a quel gol CR7 si è aggiudicato il premio di miglior giocatore del mese di gennaio della Serie A.

Cristiano Ronaldo miglior giocatore di gennaio della Serie A

Ha segnato nelle ultime otto partite di Serie A e nelle gare di campionato disputate nel 2020 CR7 ha sempre fatto gol: tripletta al Cagliari, gol su rigore all'Olimpico contro la Roma, poi doppietta contro il Parma e rete al Napoli: quattro partite e sette gol, nessuno meglio di lui. La Lega ha deciso di dargli il titolo di MVP della Serie A del mese di gennaio, queste le parole dell'a.d. Luigi De Siervo, sul premio di CR7:

Il 2020 di Cristiano Ronaldo è iniziato nel migliore dei modi, in quattro partite ha messo a segno 7 gol, tra cui una tripletta e una doppietta, servendo un assist e contribuendo con le sue prestazioni al primato in classifica della Juventus. Il fuoriclasse portoghese sta attraversando uno straordinario momento di forma, considerando che va in gol da otto partite consecutive. Siamo felici di avere con noi uno dei più forti calciatori di tutti i tempi, che l’anno scorso ha scelto l'Italia per mettersi alla prova nel Campionato più difficile del mondo e alla sua prima stagione in Serie A TIM ha vinto il premio di MVP quale miglior giocatore del Torneo.

CR7 premiato prima di Juve-Fiorentina

Nessun giocatore è riuscito a essere per due volte il miglior giocatore del mese in questa stagione, il premio lo hanno vinto in ordine: Ribery (settembre), Immobile (ottobre), Nainggolan (novembre), Milinkovic-Savic (dicembre) e ora Cristiano Ronaldo che verrà premiato prima della partita di campionato tra Juventus e Fiorentina, in programma domenica 2 febbraio.