Cristiano Ronaldo è da diverse settimane in un momento di forma strepitosa. In SPAL-Juventus ha segnato per l'11ª partita consecutiva in Serie A, eguagliando il record di Batistuta e Quagliarella e mettendosi in condizione di stabilirne uno nuovo, nella prossima giornata contro l'Inter. In queste 11 partite ha segnato complessivamente 16 gol, risultando decisivo per la Juve in una corsa Scudetto più complicata del previsto. Il tutto a pochi giorni dal ritorno della Champions League, con il Lione già nel mirino. Un periodo particolarmente fortunato, nel quale resta un solo grande cruccio per il campione portoghese: i calci di punizione.

Quante punizioni ha tirato Cristiano Ronaldo alla Juventus?

Cristiano Ronaldo ha battuto 36 calci di punizione da quando gioca nella Juventus, ma il suo score parziale è poco invidiabile: zero gol. Anche contro la SPAL ci ha provato, in due occasioni, entrambe da ottima posizione: il primo tentativo si è spento sulla barriera, il secondo – qualche metro più lontano rispetto alla porta – ha centrato la traversa al termine di una meravigliosa parabola. Cristiano Ronaldo ci è andato vicino, molto più che in altre occasioni, ma il bilancio complessivo delle sue conclusioni su calcio piazzato resta molto deludente.

Soprattutto in considerazione del fatto che la Juventus, nel suo assetto titolare, può vantare altri due specialisti di primissimo livello: Miralem Pjanic e Paulo Dybala, con l'argentino decisivo la settimana scorsa contro il Brescia (con Ronaldo assente per scelta tecnica). Entrambi i giocatori hanno avuto un'incidenza decisamente suepriore su calcio di punizione rispetto a Cristiano Ronaldo, dal momento del suo arrivo. E la gestione dei calci piazzati sta diventando un tema interessante: più Cristiano Ronaldo ne batte senza trovare la porta, più la gerarchia dei tiratori viene messa in discussione. Una situazione a cui l'asso portoghese non è per nulla abituato.