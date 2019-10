in foto: https://www.instagram.com/georginagio/

Anche Cristiano Ronaldo si concede momenti di relax. La stella portoghese ha approfittato della mancata convocazione da parte di mister Sarri per Lecce-Juventus, per vivere una domenica davvero particolare in compagnia della sua inseparabile Georgina e di alcuni amici. CR7 si è dato alla caccia al tartufo nelle Langhe, ovvero la zona piemontese situata tra le province di Cuneo e Asti.

Cristiano Ronaldo a caccia di tartufi nelle Langhe piemontese

Una domenica particolare per Cristiano Ronaldo. Il campionissimo della Juventus e del Portogallo (che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe conquistare il sesto Pallone d'Oro) ha messo da parte, palloni e attrezzi da allenamento per confrontarsi con una nuova esperienza. Il bomber in compagnia della fidanzata Georgina Rodriguez e di alcuni amici, si è recato nell'Albese, proverbiale zona di vini e di tartufi (rinomato quello "bianco di Alba"), per dare la caccia a quello che è stato ribattezzato come "oro bianco". Il tutto è stato confermato dagli scatti pubblicati su Instagram proprio da Georgina, sempre molto attiva sul social network.

Ronaldo e la caccia ai tartufi nelle foto di Georgina Rodriguez su Instagram

"Che bellezza la natura". Questo il titolo dato da Lady Ronaldo agli scatti postati su Instagram. Immortalati i momenti principali della domenica vissuta nelle Langhe: dal tour nelle cantine con tanto di foto con le gigantesche botti di vino, fino ad un momento di relax prima della caccia. Ronaldo con tanto di attrezzi del mestiere e segugi al seguito, si è lasciato fotografare con gli amici, e con i "cacciatori" di tartufi. E non manca anche un video relativo al ritrovamento di un pregiatissimo pezzo di "oro bianco", a conferma di una domenica dunque molto produttiva. Che sia in campo, o fuori, Cristiano Ronaldo trova sempre il modo di "fare gol".