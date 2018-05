Fenomeno, campione, testimonial, produttore e adesso anche un cartone animato: Cristiano Ronaldo non conosce confini e la gloria del portoghese travalica ogni confine immaginabile. Basta accostare il suo nome ad un prodotto che alla fine, quest'ultimo si trasforma in una autentica macchina da soldi. Tutti l'hanno capito e scatta sempre una nuova corsa per accaparrarsi il Pallone d'Oro in carica per riuscire a sfruttarne l'immagine.

E così accade anche che Cristiano Ronaldo si possa trasformare in un cartone animato, nei panni – ovviamente – di un supereroe. Il cartone animato è stato creato in prima persona dallo stesso Cristiano Ronaldo con l'aiuto di Sharad Devarajan il co-fondatore della Liquid Comics LLC che saranno anche i due produttori esecutivi. Ad annunciare il tutto, Cr7 che ha così coinvolto i suoi milioni di fan.

Strike Force 7. Cristiano Ronaldo ha così annunciato la creazione di Strike Force 7, una serie animata che sarà affiancata molto probabilmente anche da fumetti e videogiochi per coinvolgere il maggior numero di appassionati. In questa serie il protagonista avrà volto e fattezze proprio del campione portoghese che milita nel Real e nella nazionale lusitana.

Ispirazione Ronaldo. La notizia ha subito fatto il giro del globo e si attendono nuove informazioni sulla serie animata che rimangono gelosamente riservate. Solo alcune dichiarazioni di rito sull'argomento rilasciate dai produttori. Sharad Devarajan si è confermato estremamente felice di poter collaborare con una stella mondiale come Cristiano Ronaldo: "Ronaldo ha ispirato una generazione col suo gioco e con la sua etica del lavoro: è un supereroe in carne ed ossa"

Cr7 produttore. L'avvento di Cristiano Ronaldo nel mondo dello spettacolo è in netta ascesa. La notizia della serie animata arriva infatti a poche ore da un'altra che riguarda sempre la stella portoghese appena diventato produttore di una serie tv che sarà trasmessa in esclusiva su Facebook Watch