Cristiano Ronaldo è uno dei più grandi calciatori di sempre e tiene a ribadire spesso di essere il numero uno, la rivalità con Leo Messi fa parte della sua storia – e molte volte il confronto lo ha esaltato, e a suon di record l’attaccante ha riscritto la storia del calcio. E per questo non deve stupire che il portoghese abbia bloccato l’account Instagram di Transfermarkt dopo aver letto che, quel portale, gli ha dato la stessa valutazione di Lukaku – ulteriore motivo per accendere Juventus-Inter.

Cristiano Ronaldo blocca Transfermakt su Instagram

Il noto portale fa delle stime di mercato per ogni calciatore – dal primo all’ultimo, in tutto il mondo. Le valutazioni sono basate su una serie di parametri. E in quella di Cristiano Ronaldo inizia a pesare molto anche l’età – da quasi un mese le primavere sono 35. Transfermarkt ha dato un’identica valutazione a Ronaldo e a Lukaku, e il giocatore della Juventus su Instagram ha bloccato l’account Instagram di quel portale. La notizia l’ha data lo stesso sito rispondendo alle domande di alcuni utenti che avevano notato il blocco.

La valutazione di mercato di Cristiano Ronaldo e Lukaku

Quando è arrivato alla Juventus Cristiano Ronaldo veniva valutato circa 100 milioni di euro, ma sono passati quasi due anni e il suo valore è sceso a circa 80 milioni di euro. Il bomber ha continuato a fare gol e grandi giocate, ma la carta d’identità esiste anche per lui. Lo stesso valore di mercato ce l’ha Lukaku. Due dei grandi attaccanti della Serie A hanno un’identica valutazione, ma non sono i giocatori più preziosi di Juve e Inter.

I calciatori con il valore più alto di Juventus e Inter

Secondo Transfermakt è Paulo Dybala il giocatore più costoso della Juventus, l’argentino viene valutato quasi 90 milioni di euro – dieci in più di Ronaldo. Mentre valgono più di Lukaku invece sia Lautaro Martinez, 82 milioni (l’argentino è un obiettivo del Barcellona), e di Eriksen, il danese ha una valutazione di 93 milioni di euro.