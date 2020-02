Il fiuto degli affari come quello del gol. Cristiano Ronaldo, stella del calcio e della Juventus, da anni sta mettendo le basi per un vero e proprio impero immobiliare (e non solo). Quando non è impegnato in campo o in una delle sue maniacali sessioni di allenamento, CR7 non perde occasione per aumentare il suo giro di affari. A tal proposito, all'indomani della partecipazione a Sanremo al seguito della sua Georgina, i due si sono recati a Montecarlo per visionare un lussuoso attico da 20 milioni di euro.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno approfittato della mattinata libera post partecipazione a Sanremo, per un vero e proprio blitz nel Principato. La coppia si è recata nel Principato per vedere un lussuoso appartamento. CR7 e compagna hanno fissato un appartamento con Roberto Parli, imprenditore immobiliare e marito del noto volto tv Adriana Volpe, che risiede proprio a Montecarlo. Ai due è stato mostrato un lussuoso appartamento, ovvero un attico di circa 500 metri quadrati, con tanto di piscina privata sul tetto, dal valore di circa 20 milioni di euro.

Cristiano Ronaldo e Georgina dunque si sono mostrati interessati all'immobile, anche se al momento non si sa se siano state messe le basi per l'acquisto dello stesso. L'incontro è durato circa 40 minuti, con i due che sono poi rientrati a Torino, con CR7 che ha preso parte alla sessione di allenamento pomeridiana, in vista del match contro il Verona (poi perso dai bianconeri). Ronaldo che pochi giorni prima aveva festeggiato il suo compleanno ricevendo un regalo molto particolare dalla sua Georgina, il fuoristrada più potente al mondo, potrebbe dunque essere alle prese con delle valutazioni sul possibile acquisto dell'attico. Un appartamento che impreziosirebbe le proprietà del campione, che può contare su suggestive case lussuose in diverse parti del mondo, senza dimenticare poi la catena di alberghi Pestana CR7 Hotels