La Champions League è entrata nel vivo, la scorsa settimana è iniziata la fase a eliminazione diretta, mercoledì l'ottavo di finale d'andata, contro il Lione, lo disputerà la Juventus. Cristiano Ronaldo ha già iniziato a scaldare i motori. Il portoghese ha dato sempre il meglio di sé in Champions, che rappresenta il terreno di caccia preferito. Rudi Garcia lo sa ed è stato avvisato anche da un post, tutt'altro che casuale, di CR7.

Il post su Instagram di Cristiano Ronaldo prima di Lione-Juventus

In un'ora ha avuto quasi due milioni di like l'ultimo post su Instagram di Cristiano Ronaldo che ai suoi followers, ai suoi tifosi e ai suoi ammiratori ha fatto vedere una sua immagine. Il portoghese, si vede, mentre ha sul suo capo il pallone della Champions League. E il messaggio a corredo è chiaro: "Always on my mind…see you tomorrow" #forzajuve, che tradotto significa: "Sempre nei miei pensieri, ci vediamo domani". La citazione di Elvis fa capire quanto lo juventino attende la gara di Champions, che nei suoi sogni è solo la prima delle sei da disputare prima della finalissima, in programma il 30 maggio a Istanbul.

Gli straordinari numeri di Cristiano Ronaldo in Champions League

L'attaccante portoghese, che il trofeo lo ha vinto cinque volte (nel 2008 con il Manchester United e nel 2014, 2016, 2017, 2018 con il Real Madrid), ha realizzato 128 gol in Champions League, nessuno ha fatto meglio nella storia di questa competizione (Messi ne ha segnati 114). Ma la grandezza di Cristiano Ronaldo si nota ulteriormente analizzando i suoi gol. Perché più della metà, 65, li ha marcati nella fase a eliminazione diretta (contro i 63 della fase a gironi). In poche parole, Ronaldo alza il livello quando il gioco si fa più duro e gli avversari sono più forti.