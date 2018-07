Cristiano Ronaldo è diventato nelle ultime ore il grande sogno di mercato della Juventus. Il portoghese vuole andare via dal Real Madrid, poche squadre se lo possono permettere, tra queste c’è il club Campione d’Italia che sta facendo bene i conti perché l’affare è da oltre trecentocinquanta milioni di euro, anche se poi gli introiti sarebbero elevatissimi perché CR7 è uno dei migliori giocatori al mondo, uno dei più grandi di sempre, ed è un calciatore amato in ogni angolo del mondo. Nel frattempo alcune indiscrezioni parlano già di una villa che il cinque volte Pallone d’Oro avrebbe già prenotato a Torino.

in foto: Questa è una immagine delle colline torinesi, dove potrebbe andare a vivere CR7.

Pare che alcuni abitanti delle colline di Torino abbiano visto iniziare dei lavori di ristrutturazione in una grandissima villa che al suo interno comprenderebbe anche tre piscine e un tavolo da pranzo da 20.000 euro. ‘Tuttosport’ dopo aver raccolto queste indiscrezioni e ha svelato tutte le caratteristiche della villa scelta da CR7, che sembra pretenda una magione e forse l’ha trovata. Il quotidiano torinese sostiene che il giocatore avrebbe già prenotato una abitazione da mille metri quadri, con duecento metri quadri di foresteria, distribuiti su tre piani, con otto camere da letto, piscina coperta, con un ingresso principale e due segreti, che dovrebbero garantirgli tranquillità da qualsiasi scocciatore.

Questa immensa villa si trova in strada San Vito Revigliasco ed è la stessa in cui ha vissuto Fabio Cannavaro, nel suo primo biennio bianconero. Gli U2 nel 2010, nei giorni di un concerto torinese, si rifiutarono di soggiornare in quella stessa villa per l’affitto troppo alto. La band irlandese disse di no dopo aver sentito che avrebbero dovuto pagare 280 mila euro per 6 giorni. Un prezzo altissimo considerato che l’ex difensore nei suoi juventini pagò 600 mila euro annui per l’affitto.