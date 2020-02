Chiunque nella vita ha dei rimpianti, figuriamoci i dirigenti che operano sul mercato. La storia di colpi di mercato sfiorati e mai conclusi è lunghissima e coinvolge tantissimi big del calcio mondiale. Nell’elenco si può inserire anche Cristiano Ronaldo. Dopo Luciano Moggi che un anno e mezzo fa disse di aver quasi chiuso la trattativa per un giovanissimo Ronaldo nel 2003, l’ex dirigente del Malaga Carlos Rincon svela che il club spagnolo fu a un passo dall’acquisto di quello che sarebbe diventato uno dei più grandi di sempre addirittura nel 2002.

Quando Moggi disse che la Juve aveva preso CR7 nel 2003

Un anno e mezzo fa, poche settimane dopo l’acquisto della Juventus di Cristiano Ronaldo, Luciano Moggi, ex dirigente e a lungo re del calciomercato, dichiarò che nel 2003 aveva chiuso la trattativa per CR7, ma il no di Marcelo Salas, ex bomber cileno, fece arenare la trattativa e il Manchester United prese il portoghese: “Aveva 18 anni e giocava nello Sporting di Lisbona. Cinque miliardi più il nostro Salas, al quale avrei anche regalato un miliardo di buonuscita. Ma poi Salas preferì il River Plate e su Ronaldo arrivò il Manchester United”.

Nel 2002 il Malaga è stato a un passo da Cristiano Ronaldo

Carlos Rincon, braccio destro dell’allora presidente del Malaga Sarafin Roldan, ha dichiarato a ‘El Desmarque’ che nel 2002 il club spagnolo fu a un passo dal prendere Cristiano Ronaldo, che era già un fenomenale attaccante (anche se aveva delle caratteristiche molto diverse da quelle di oggi, con lo United cambiò posizione in campo e divenne un grande bomber). Lo Sporting lo valutava 3,5 milioni, il Malaga voleva acquistarlo ma non offrì più di 1,5 milioni e così la trattativa si arenò: