Cristiano Ronaldo alla ricerca dell'ennesimo record personale, ovviamente collegato al gol la specialità della casa. Il portoghese del Real Madrid questa sera scenderà in campo contro l'Athletic Bilbao e in caso di marcatura darà un enorme (e storico) dispiacere al popolo basco perché scalzerebbe dal trono il mito di Telmo Zarra, autentico bomber nelle sfide di Liga, tanto da aver segnato al Real Madrid ben 16 reti in carriera.

Il mito di Telmo Zarra nel mirino

Cr7, contro il Bilbao è a quota 15, ad una sola lunghezza. Se dovesse centrare la porta dell'Athletic questa sera raggiungerebbe proprio Zarra e vestirebbe (in comproprietà) il ruolo di massimo cannoniere nelle partite che vedono di fronte una formazione basca e una spagnola. Un motivo in più, in questo finale di stagione già segnato in Liga con il Barcellona solitario capo-classifica e con il Real che pensa solamente alla Champions League.

La sfida infinita tra baschi e spagnoli

Il tutto, relativo alle sfide ci campionato perchè il mito di Telmo Zarra è al momento inarrivabile anche per Cristiano. Zarra in realtà di reti ai Galacticos ne ha segnate ben 22, ma sei le ha realizzate in coppa delle quali una nella finale del 1943. Gli era inizialmente stato assegnato un gol in più nel 1947, ma si è poi capito, rileggendo le cronache, che si trattava di autogol di Corona, togliendoglielo dall'elenco delle reti siglate.

Cr7, professione gol

Per Cr7 sarebbe l'ennesimo record, personale. E' già sceso in campo in sette occasioni e la media è impressionante: 15 reti segnate, più di due a gara. Normalità, per un fenomeno che sta mietendo primati a livello nazionale e internazionale e che ha monopolizzato le scene del calcio mondiale insieme al suo alter ego azulgrana, Lionel Messi. E che a 33 anni è alla ricerca della sua terza Champions League consecutiva, Bayern Monaco permettendo.