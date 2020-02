Cristiano Ronaldo ha segnato nelle ultime nove partite di campionato, raggiungere Ciro Immobile nella classifica dei cannonieri è difficile, ma ci sono tanti altri record che il portoghese cercherà di ottenere. Con la doppietta segnata alla Fiorentina ha raggiunto i 50 gol con la Juventus, un bel traguardo considerato che con i bianconeri ha disputato 70 partite. Tra i grandi bomber stranieri però c'è chi ha fatto meglio di lui: Andriy Shevchenko.

Solo Sheva ha fatto meglio di Ronaldo

Impiegò un anno e mezzo per raggiungere e superare il traguardo dei 50 gol italiani l'ucraino che nel gennaio del 2001 dopo la doppietta alla Roma (in una partita finita 3-2) salì a quota 51 reti in 69 partite. Ronaldo beffato di un soffio, perché CR7 i 50 gol li ha segnati in 70 partite, niente male per il portoghese che nella passata stagione ne segnò 28 e ora è già a quota 22, con nel mirino il record di partite consecutive a segno – è a quota 9 (eguagliato il primato juventino di Trezeguet) vede Quagliarella e Batistuta (11).

Il podio è dell'Inter con il Fenomeno Ronaldo e Milito

Hanno avuto uno score esattamente identico due grandi bomber dell'Inter: 50esimo gol segnato alla 77esima partita sia per Diego Milito, il ‘Principe' che giocò con il Genoa prima di vestire i colori nerazzurri, e per il brasiliano Ronaldo che senza gli infortuni molto probabilmente avrebbe centrato il record assoluto: 34 gol nella prima stagione, 15 nella seconda, in cui finì ko, e il primo della terza annata lo portò a quota 50.

I miti: Platini, Van Basten e Batistuta

Seguono poi Marco Van Basten, che realizzò il 50esimo gol italiano in un Milan-Cesena del gennaio 1990 all'83esima partita con il Milan, il grande Michel Platini, che tagliò quel traguardo con la doppietta in un derby con il Toro del 1984, 50esimo gol all'84esima partita. Poi c'è Batigol, che quando toccò quota 50 batté anche lo storico primato di partite consecutive in rete di Pascutti, era la sua 85esima gara in Serie A.

Due bomber juventini, Dzeko e l'Imperatore

Nella top ten c'è anche Trezeguet, che nel 2003 realizzò il 50° gol in occasione dell'86esima partita con la Juventus. Seguono poi Edin Dzeko che dopo una prima annata non eccelsa si è rifatto alla grande e il 50° centro lo ha messo a segno alla 92esima partita con la Roma e precede di poco Adriano, ex Inter, 50° gol alla 95esima partita, e il Pipita Higuain che con il Napoli siglò la 50esima rete nel 96esimo incontro.