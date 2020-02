Cristiano Ronaldo ha giocato oggi la sua partita numero 50 in Serie A e ha realizzato una doppietta fondamentale per battere la Fiorentina e riportare alla vittoria la Juventus dopo la sconfitta di Napoli. Il lusitano è stato decisivo nella vittoria contro la Viola con due reti su calcio di rigore che hanno messo al sicuro i tre punti che permettono alla squadra bianconera di allungare, di nuovo, su Inter e Lazio.

CR7 ha segnato il 93% di rigori in Italia: un solo errore

CR7 oggi è stato utilizzato come esterno di sinistra nel tridente con Higuain e Douglas Costa ma il risultato è sempre lo stesso: il fuoriclasse di Funchal ha segnato per la nona gara consecutiva ed è il primo a raggiungere questo traguardo dal 2005 (l'ultimo è stato David Trezeguet).

Il portoghese ha battuto Dragowski ai minuti 40′ e 80′ con due calci di rigore e ha portato a 19 le sue reti nel campionato 2019/2020: Cristiano Ronaldo ha calciato 14 volte dagli undici metri e ne ha sbagliato soltanto uno: l'unico errore è arrivato lo scorso anno nella gara contro il Chievo, quando Sorrentino si è allungato sulla sua sinistra e ha deviato la palla in angolo. Oggi l'ex Real Madrid ha cambiato l'angolo nelle due battute e ha infilato la palla alle spalle del portiere avversaro prima a sinistra e poi a destra portando la percentuale dei rigori trasformati al 93%.

50ª partita in Serie A per CR7

Cristiano Ronaldo ha giocato oggi la sua 50ª partita in Serie A: ha messo lo zampino in 50 reti, grazie a 40 goal e dieci assist. Lo score di quest'anno è d 19 goal e due assist e ha espresso la propria soddisfazione sui suoi canali social: "Orogoglioso di aver realizzato 50 gol con la maglia bianconera". CR7 è sempre più leader di questa squadra, che sembra aver trovato la sua condizione migliore ed è pronto a giocarsi tutto in questa seconda parte di stagione.