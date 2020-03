La Cremonese ha deciso, esonera Massimo Rastelli e lo solleva dall'incarico di allenatore e lo affida a Pierpaolo Bisoli (che deve liberarsi dal contratto con il Padova ma è lui il tecnico individuato dalla dirigenza). Un provvedimento inevitabile alla luce del trend negativo di risultati che ha precipitato i grigio-rossi al quartultimo posto nel campionato di Serie B (a quota 27 punti). Fatale al tecnico la sconfitta interna (3-2) contro l'Empoli.

L’U.S. Cremonese comunica che il tecnico Massimo Rastelli è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra – si legge nella nota ufficiale della società lombarda -. Al tecnico va il ringraziamento di proprietà e società per il lavoro svolto alla guida dei grigiorossi. L’allenamento del pomeriggio sarà diretto dai preparatori atletici Stefano Taparelli e Cristian Freghieri

Per l'ex attaccante si tratta del secondo allontanamento nella stessa stagione dalla panchina della Cremonese: era già successo a ottobre scorso, quando il club lo licenziò per fare spazio a Marco Baroni (ex Benevento), salvo essere richiamato a gennaio scorso proprio al posto dell'ex sannita. Il testimone adesso passa a Bisoli che arriverà con l'obiettivo di interrompere la crisi di risultati e portare la squadra verso la salvezza.

A condannare Massimo Rastelli è lo score registrato in otto partite di campionato (da quando è tornato alla guida dei grigiorossi) con una media punti molto bassa (0.75 a partita) e da retrocessione. Una vittoria, tre pareggi, quattro sconfitte, 26 gol fatti e 32 subiti sono le cifre che fotografano la situazione difficile dei grigiorossi, scivolati in piena zona playout (c'è anche l'Ascoli ma i marchigiani devono recuperare 2 partite) con una vantaggio di appena 3 punti sul lotto di formazioni che lottano per non retrocedere.