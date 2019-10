Verso i 700 gol in carriera e oltre, un traguardo strepitoso anche per un fenomeno assoluto come Cristiano Ronaldo, idolo di giovani di ogni tifo calcistico perché in lui s'incarna il simbolo del fuoriclasse assoluto, al di là dei colori della maglia che indossa. E che diventa ancor più virale ed esempio da seguire quando si presta a momenti benefici o di solidarietà, momenti che fanno subito il giro del mondo via social e lo trasformano in una icona che rasenta la perfezione, dentro e fuori dal campo.

Come nell'ultimo atto che lo ha visto protagonista, a favore dell'Under 17 femminile portoghese. In un video sul profilo Instagram delle nazionali lusitane appare la felicità delle giovani ragazze, bravissime nel qualificarsi al round elite per Euro 2020. Tanto da meritarsi le attenzioni del connazionale più famoso e loro indiscusso idolo: Cr7.

La sorpresa, lettera e scarpini per tutte

Cristiano Ronaldo ha voluto omaggiare il traguardo raggiunto dalle ragazze scrivendo una lettera e regalando scarpini a tutte, ovviamente come quelli che indossa lui stesso, poi messi in bella mostra sui social network. Al di là del regalo, ovviamente più che gradito, è stato il messaggio inviato da Cr7 a commuovere tutti a dimostrazione del gran cuore del talento portoghese. Un inno alla capacità di sognare in grande e alla determinazione che sono i propulsori principali per far sì che un desiderio si trasformi in una splendida realtà.

La lettera di Cristiano Ronaldo alle ragazze dell'Under 17

Vi mando questi scarpini nella speranza che vi aiutino a realizzare il vostro sogno. Quando ero un bambino avevo un sogno semplice e allo stesso tempo folle. No, non quel tipo di sogni che si fanno quando si dorme. Questo è uno di quei sogni che vuoi così tanto che si avverino che la notte non ti fanno dormire. Volevo diventare il miglio calciatore del mondo. Ho dedicato la mia vita a questo sogno, in palestra, durante gli allenamenti, facendo tutto ciò che era necessario per renderlo realtà.

Crederci, fino alla fine