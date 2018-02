Carletto Ancelotti? Claudio Ranieri? Roberto Mancini? Gigi Di Biagio? No, Antonio Conte. Così parlò Alessandro Costacurta, fresco subcommissario federale del dopo fallimento mondiale targato Ventura-Tavecchio. E' l'ex Juve e già ct azzurro ad essere il candidato numero uno per la panchina dell'Italia oggi affidata al tecnico dell'Under21.

Non potrà deciderlo lui, ma se potesse la scelta sarebbe obbligata perché motivata da forti giustificazioni. Conte potrebbe tornare sulla panchina dell'Italia come e meglio di prima, favorito anche dal fatto che quel ruolo lo ha già assaggiato e saprebbe benissimo cosa lo aspetta. Così, l'ex difensore rossonero apre il dibattito sull'effettiva qualità dell'attuale manager del Chelsea, apparentemente in dirittura d'arrivo della sua esperienza londinese.

"Tra i potenziali selezionatori Conte è quello che, per me, potrebbe far meglio. E sicuramente lo sentirò tra un paio di mesi".

Le motivazioni di Costacurta.

Uomo di carisma, tecnico di qualità.

Un endorsement chiaro e diretto. Gli altri candidati sono tutti validissimi ma per Costacurta, Conte rappresenta la garanzia migliore per il rilancio sul campo e per permettere alla federazione e al movimento di ripartire senza incertezze, appoggiandosi ad un uomo di carisma e dalla consolidata capacità.

Ha già mostrato di essere all'altezza.

Tutto dipenderà però anche dalla disponibilità dello stesso e dalla sua avventura a Londra. Che potrebbe anche concludersi a prescindere dalla convocazione azzurra. Ma sarebbe un sacrilegio disturbare il lavoro con i Blues, legato al filo dei risultati. Ma anche Conte, in caso di chiamata difficilmente ringrazierebbe e declinerebbe l'invito

Conte ha già dimostrato di saper fare il ct, s`è visto all`Europeo, gli altri ancora no.

Tutti gli altri candidati.

La sorprese Giampaolo e Gasperini.

E gli altri? Per Costacurta non sono da scartare, anzi. Ma se ci sono delle preferenze le sue sono chiare, poi anche gli altri candidati vanno bene, da Mancini a Ranieri passando per Ancelotti. Con qualche sorpresa dell'ultima ora, come Giampaolo o Gasperini.