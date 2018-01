Douglas Costa. E' stato un suo guizzo a decidere la sfida di campionato contro il Genoa. Mandzukic gli ha servito la palla nel corridoio lasciato incustodito dalla difesa ligure, l'ex Bayern s'è fiondato nello spazio e ha beffato Perin con un tocco morbido. Quindici minuti e il posticipo della ventunesima giornata poteva dirsi già chiuso: i bianconeri, poco brillanti, mai hanno corso pericoli o concesso occasioni agli avversari; quanto al Grifone, nemmeno ci ha provato a tenere in scacco la ‘vecchia signora' considerata l'evidente disparità delle forze in campo.

La prima alla Lazio (ottobre scorso), la seconda ai rossoblù di Ballardini: sono 2 (su 15 presenze) le reti realizzate dal brasiliano che ha festeggiato in maniera singolare il gol di lunedì sera. Ha portato la mano al viso e mimato la ‘dybalamusk', l'esultanza tipica di Paulo Dybala, infortunato e costretto ad assistere ai match dalla tribuna. L'argentino ha ricambiato l'attenzione ricevuta dal compagno di squadra pubblicando un messaggio di ringraziamento sul proprio profilo Instagram. "Grazie @douglascosta per il gol e per questa #dybalamask l'originale torna presto", ha scritto la ‘Joya' a corredo della foto che lo ritrae accanto al match winner nello spogliatoio della Juventus.

A post shared by Paulo Dybala (@paulodybala) on Jan 22, 2018 at 1:55pm PST

"Dopo una settimana di lavoro era importante prendere tre punti", è invece la gioia su Twitter di Benatia, che ha trascorso una serata abbastanza tranquilla in difesa. "Siamo tornati con una vittoria", ha aggiunto Sami Khedira sempre su Twitter. Giorgio Chiellini ha rimarcato un altro concetto: "Vittoria importante dopo la sosta". "Riprendiamo il nostro cammino con una vittoria fondamentale e con la nostra solita ambizione" fa eco Claudio Marchisio, reduce da un problema muscolare.