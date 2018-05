Siate audaci ma galanti. Abbiate fiducia in voi stessi e cura della vostra persona. E una volta selezionata la donna che fa per voi attenzione alla prima impressione che destate. Rispettando queste poche regole allora avrete ottime possibilità di conquistare una bella donna dell'Est. E' il manuale di ‘lingua e cultura russa' che la Federazione calcistica argentina (l'Afa) aveva inizialmente distribuito agli addetti lavori (dallo staff tecnico fino ai giornalisti) in occasione della prossima avventura della Seleccion in Coppa del Mondo in Russia. Un libercolo informativo subito ritirato e modificato considerato il clamore sollevato dal contenuto ritenuto sessista, nella fattispecie la parte relativa alle tecniche di seduzioni più efficaci per relazionarsi con le donne del posto e fare loro la corte.

Se volete avere qualche buona opportunità con una donna russa – si legge in alcune pagine fotografate e poi diffuse in Rete da @nachocatullo prima che il manuale venisse editato di nuovo – è necessario che abbiate molta cura della vostra persona presentandovi puliti, profumati e ben vestiti. La prima impressione per loro è molto importante.

Come se non bastasse, c'è un ulteriore passaggio che ha sollevato polemiche e fa esplicito riferimento alla possibilità che il fascino dell'uomo latino riesca a fare colpo sulle ragazze russe fino ad avere con loro il flirt di una notte.

Siccome le donne russe sono belle, molti uomini vogliono portarsele a letto – si legge ancora, compresa una raccomandazione ulteriore: ovvero non basta incantarle con la bella presenza -. Si tratta di persone che desiderano sentirsi importanti e uniche ed è consigliabile farle sentire donne di valore.

Ultima annotazione: mai perdersi d'animo nel corteggiamento ("preferiscono gli uomini con spirito d'iniziativa"), mostrarsi sicuri e avere fiducia, non intestardirsi appresso alla più carina di turno ("ci sono molte belle ragazze in Russia e non tutte sono buone per te") meglio essere selettivi. Alla fine lo è stata anche l'Afa che, colta in fallo, ha avuto il buon senso di apportare le dovute modifiche al documento.