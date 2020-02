La Serie A 2019/2020 sta vivendo una fantastica corsa per lo Scudetto tra tre squadre: Juventus, Inter e Lazio. I bianconeri, primi in solitaria fino alla 23ª giornata, sono stati raggiunti dai nerazzurri in seguito alla sconfitta contro il Verona e alla contemporanea vittoria della squadra di Conte nel derby contro il Milan. La Lazio, nel frattempo, si è portata ad un punto di distanza dal duo al comando superando il Parma in trasferta. Tre squadre racchiuse in un punto al vertice della classifica. Ad oggi è possibile immaginare uno scenario complicato, ma alla luce dei fatti non così campato in aria: cosa succederebbe in caso di arrivo a pari punti al primo posto tra Juventus, Inter e Lazio (o due tra loro?).

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti in Serie A

Il regolamento della Serie A in caso di arrivo a pari punti si applica a qualsiasi posizione in classifica, dal primo all'ultimo posto. Sono quattro i criteri presi in considerazione per stabilire la posizione finale di due o più squadre in caso di arrivo a pari punti, con il sorteggio tenuto in considerazione come ultima spiaggia:

punti fatti negli scontri diretti differenza reti negli scontri diretti differenza reti generale in campionato maggior numero di reti segnate in campionato sorteggio

Gli scontri diretti tra le due o le tre squadre coinvolte rappresentano senza dubbio lo snodo cruciale del campionato: saranno in ballo punti pesantissimi, perchè potenzialmente determinanti in caso di arrivo a pari punti. Attualmente la Juventus ha battuto l'Inter, l'Inter ha battuto la Lazio e la Lazio ha battuto la Juventus.

Bisognerà però attendere le gare di ritorno per poter tracciare un bilancio definitivo. Due di queste saranno in programma nel giro di due settimane: Lazio-Inter il 16 febbraio e Juventus-Inter il 1 marzo. Juventus-Lazio si giocherà invece a fine aprile, quando la situazione in vetta alla classifica sarà (forse) più chiara.