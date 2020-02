C'era grande attesa per Manchester City-West Ham, recupero di Premier League. Non tanto per il valore della gara in sé, visto l'enorme distacco in classifica tra il Liverpool capolista e i Citizens, quanto per la possibilità di ascoltare le prime parole di Pep Guardiola dopo l'esclusione del City dalle prossime due edizioni della Champions League per violazione del Fair Play Finanziario. Un provvedimento, quello dell'UEFA, che rischia di avere ripercussioni importanti sulle strategie del club inglese, sul futuro dei giocatori attualmente in rosa e dello stesso Guardiola. E, di riflesso, sulle dinamiche del calcio europeo.

Le parole di Guardiola sul futuro al Manchester City

Guardiola non si è nascosto. Ha dribblato solo le domande nel pre-partita, rimandando tutte le considerazioni al termine dell'incontro. E lì si è seduto davanti ai microfoni e ci ha messo la faccia, prendendo posizione in modo netto.

"Se non mi licenzieranno, resto al Manchester City al 100%. E' sicuro, non ho dubbi. Al di là del contratto che ho, questo per me è un club speciale e voglio restare qui fino alla fine dell'accordo per aiutare il club a mantenere il livello attuale. Perché dovrei andar via? Amo questo club, più che mai adesso in questa situazione. Nei prossimi tre mesi penseremo solo al finale di stagione, poi vedremo cosa succederà con la sentenza, ma non mi importa quel che accadrà. Resto qui".

Apparentemente si tratta di parole che non lasciano spazio ad interpretazioni. Il messaggio di Guardiola è chiaro: vada come vada, da qui non mi muovo. La realtà, però, è più complessa di quanto lo stesso Guardiola voglia far sembrare. Perché ad oggi il Manchester City è davvero fuori dall'Europa per le prossime due stagioni. E resta una situazione pesantissima da affrontare e sopportare: per il club e per chi, dall'allenatore ai giocatori, verrebbe trascinato in una sorta di esilio calcistico. Leggendo tra le righe è possibile ottenere una prospettiva diversa delle parole di Guardiola.

Guardiola e il Manchester City: la situazione

Leggendo tra le righe si possono estrapolare tre verità delle dichiarazioni dell'allenatore catalano: