L'attività calcistica è ferma in quasi tutta Europa. Non si sa quando si ricomincerà a giocare. Tutti i calciatori della Serie A, con l'eccezione di Cristiano Ronaldo, sono in Italia. Tutte le squadre del campionato hanno sospeso gli allenamenti. Ogni giocatore deve cercare di riorganizzare le proprie giornate, tramite i social in parecchi hanno svelato le rispettive nuove attività: c'è chi cucina, chi legge e chi si tiene in forma con allenamenti casalinghi.

Cosa fanno i calciatori della Juventus, in auto isolamento

Dopo la positività di Rugani la Juventus ha messo in isolamento 121 persone, nessuno ha mostrato sintomi del Coronavirus. Su Instagram alcuni calciatori bianconeri hanno mostrato cosa fanno in questo periodo di stop. Douglas Costa fa magie con il pallone di casa, mentre Pjanic cucina e in tavola ha messo uno splendido piatto di pasta. Il brasiliano Danilo, ex del Manchester City, invece è stato immortalato mentre legge un libro. La noia invece prevale nel selfie di Rabiot. Mentre Cristiano Ronaldo dal Portogallo ha ribadito che l'unica cosa che conta è la salute.

Cosa fanno i giocatori dell'Inter senza calcio

Marcelo Brozovic su Instagram invece ha mostrato come lui e il compagno di squadra Milan Skriniar si stiano allenando anche in questo momento, lo fanno in casa anche se certo non è come sudare agli ordini di un tecnico come Conte, ma entrambi si preparano per farsi trovare pronti quando l'emergenza sarà finita e il calcio ritornerà.

Napoli e Milan non si allenano

Il Napoli, dopo l'ufficialità del rinvio a data da destinarsi della partita di Champions con il Barcellona ha annunciato l'interruzione degli allenamenti fino al 17 marzo. Quasi una settimana di stop per i calciatori di Gattuso. Fermo anche il Milan. Il club rossonero ha comunicato, che salvo nuove indicazioni, la squadra guidata da Pioli tornerà ad allenarsi lunedì 23 marzo.