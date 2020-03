Cristiano Ronaldo "s'è messo in quarantena da solo". Sta bene e non ha alcun sintomo né risultato contagiato ma resterà a Madeira, in Portogallo, ancora per un po' di tempo. Fino a quando? Bella domanda… "In attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso", è la risposta della Juventus che non può fornire elementi ulteriori al riguardo considerata la situazione. L'attività agonistica in Italia è sospesa, la gara di Champions contro il Lione resta in forte dubbio, la stessa società adesso deve gestire la positività al Coronavirus di Daniele Rugani. Il difensore è risultato contagiato dal Covid-19 (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale), nei suoi confronti così come dei compagni di squadra (e l'Inter) sono state attivate tutte le misure previste dal protocollo a cominciare dall'isolamento.

CR7 aveva lasciato l'Italia e Torino nei giorni scorsi, subito dopo la vittoria nel recupero di campionato contro l'Inter. Il campione lusitano s'era messo in viaggio per raggiungere la madre, Dolores, attualmente ricoverata in ospedale. La donna era stata colpita da un ictus ischemico e costretta al ricovero: le sue condizioni di salute sono buone (come lei stessa ha confermato qualche giorno fa in un messaggio su Instagram) e Ronaldo aveva approfittato del giorno di riposo per tornarle accanto.

L'ex Real, come altri calciatori, non hanno alcuna certezza su quando potrà riprendere l'attività agonistica: ufficialmente il blocco totale è fino a venerdì 3 aprile, quindi il week-end del 4 e 5 aprile è la prima data utile sulla carta per tornare in campo ma le ultime notizie (il contagio di un calciatore di Serie A) cambia totalmente lo scenario.

Cosa accadrà in Europa? La Uefa per adesso non ha preso una posizione netta, limitandosi ad alcune misure restrittive come le "porte chiuse" oppure valutando (nel caso di gare delle italiane) ipotesi di match da far disputare in campo neutro. Un'opzione che non trova d'accordo il calciatore per nulla convinto che si possa andare avanti tanto in Champions (alla luce dei fatti, cosa accadrà alla partita in calendario contro il Lione?) quanto in altre competizioni (l'Europa League). La federazione internazionale potrebbe essere costretta a bloccare tutto in seguito alla dichiarazione di pandemia globale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.