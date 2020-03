Coronavirus, Valencia-Atalanta di Champions a porte chiuse: è ufficiale

La Uefa ha comunicato ufficialmente la decisione di far disputare a porte chiuse il ritorno degli ottavi di Champions League. Porte chiuse in Spagna al Mestalla per la gara in calendario tra Valencia e Atalanta (martedì 10 marzo ore 21) in seguito all’emergenza Coronavirus diffusa su scala internazionale.