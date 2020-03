In attesa di nuove comunicazioni ufficiali che potrebbero arrivare dalla prossima riunione, in programma martedì 17 marzo a Nyon, l'Uefa deve inchinarsi ancora una volta al Coronavirus e rinviare una supersfida del prossimo turno di Champions League. Come annunciato dai profili social del Manchester City, la partita tra la squadra di Pep Guardiola e il Real Madrid di Zinedine Zidane è stata infatti rimandata a data da destinarsi. L'inevitabile decisione è arrivata in seguito all'auto isolamento degli spagnoli: deciso dopo la positività al Covid-19 di un giocatore della squadra di basket di Madrid.

Il match dell'Etihad Stadium, originariamente in programma per martedì 17 marzo insieme a Juventus-Lione (altra partita in forte dubbio), verrà quindi riprogrammato e giocato non appena ci saranno le condizioni. Il suo slittamento non è ovviamente una buona notizia per l'Uefa e per le squadre coinvolte, che devono già far fronte ad un calendario molto fitto di impegni.