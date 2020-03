Il Coronavirus è stato dichiarato ufficialmente una pandemia. Ovviamente anche tutto il mondo del calcio è stato coinvolto da questa situazione. Due calciatori di Serie A sono positivi al Coronavirus (Rugani e Gabbiadini) e tante federazioni hanno deciso di sospendere il campionato, o di giocare a porte chiuse. Con il passare delle ore la sospensione diventerà definitiva ovunque. Ma per ora ci sono tante soluzioni differenti dai diversi paesi.

I campionati di calcio sospesi

ITALIA. Non si gioca in Italia, in nessun campionato – né tra quelli professionistici né tra quelli dilettantistici. Tutto fermo fino al 3 aprile. La Serie A si è fermata alla 26esima giornata.

PORTOGALLO e OLANDA. Oggi c'è stato lo stop ufficiale anche in Portogallo e in Olanda non si gioca fino al termine di marzo.

STATI UNITI. Il pallone non rotolerà nemmeno negli Stati Uniti, che ferma per un mese il campionato dell'MLS. Situazione prevedibile considerato anche il fermo della NBA.

SPAGNA. Per due settimane almeno non si gioca sul territorio spagnolo. Ferma soprattutto la Liga, combattutissima come sempre, con Barcellona e Real in lotta per il titolo.

I campionati a porte chiuse

Si continua a giocare, almeno finora, senza tifosi invece in Francia e in Germania.

FRANCIA. Nessun tifoso allo stadio fino al 15 aprile, le regole valgono anche per le partite della Nazionale campione del mondo, due amichevoli ufficialmente confermate. Rinviata la finale di Coppa di Lega tra Lione e PSG.

GERMANIA. Due calciatori dell'Hannover sono stati trovati positivi al Coronavirus, ma il campionato non si ferma, anche se quasi tutte le partite si disputeranno a porte chiuse. Senza tifosi le partite della Bundesliga.

Porte chiuse anche in Ungheria, Russia e Grecia.

I campionati che si giocano regolarmente

INGHILTERRA. Per ora sono in Premier League si dovrebbe giocare regolarmente, ma una partita è stata già rinviata, quella tra Arsenal e Manchester City, e se sarà confermata la positività di tre giocatori del Leicester è probabile che tutto il campionato sarà fermato.