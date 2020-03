in foto: Foto https://www.instagram.com/p/B0WK9M1CxGK/

Nuovo caso di calciatore positivo al Coronavirus in Germania. Dopo i due giocatori del'Hannover, anche Fabian Nürnberger del Norimberga ha contratto il COVID-19. L'ufficialità è arrivata proprio dal club tedesco, che ha annunciato che tutta la squadra, lo staff tecnico e gli addetti ai lavori sono finiti in quarantena per i prossimi 14 giorni. Il Norimberga aveva affrontato in campionato l'Hannover una settimana fa

Il Norimberga ha ufficializzato che il suo calciatore Fabian Nürnberger è risultato positivo al test sul Coronavirus. Il ventenne sta bene e finora non ha avuto sintomi. In attesa di ricevere ulteriori testa su altri giocatori, e sullo stesso Nürnberger, il club tedesco ha deciso di mandare tutta la squadra, lo staff tecnico e gli addetti ai lavori in isolamento per i prossimi 14 giorni. Il Norimberga ha chiesto alla Federcalcio tedesca di cancellare la partita contro il St.Pauli. Queste le parole del direttore sportivo Palikuca: "Siamo in comunicazione permanente con le autorità sanitarie e il DFL. Finora i nostri giocatori stanno andando bene. Adotteremo tutte le misure per accompagnare e supportare al meglio il nostro team e tutti i dipendenti dell'1. FC Norimberga".

Il calcio in Germania non si ferma nel week-end

Fabian Nürnberger, difensore del Norimberga solo una settimana fa ha affrontato in Bundesliga 2 l'Hannover, dove due calciatori hanno contratto il Coronavirus. Una situazione che però non ha spinto i vertici del calcio tedesco a fermare le attività. Sta facendo molto discutere infatti la decisione della Bundesliga di far giocare tutte le partite del prossimo week-end a porte chiuse, prima della sospensione fino al 2 aprile. Potrebbe arrivare nelle prossime ore un contrordine e uno stop anche per le gare più vicine.