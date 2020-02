Arrivano le prime mosse da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio in merito all'emergenza Coronavirus che ha colpito l'Italia. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha comunicato che verrà istituita una task force da parte dei medici della federazione per analizzare la situazione riguardante la pandemia e verranno date indicazioni precise sull'attività delle squadre nazionali. Il numero uno della Federazione dopo aver ufficializzato il rinvio delle gare in Lombardia e Veneto ha convocato la riunione per domani mattina alle ore 10:00 in via Allegri. Intanto, è stata presa la decisione di rinviare gli stage delle nazionali Under 19 maschile e femminile: non verrà effettuato il primo stage programmato dal commissario tecnico Roberto Mancini con le selezioni giovanili, la prima doveva essere l'Under 19, che era stato programmato per lunedì e martedì.

Il comunicato della FIGC

Questo il comunicato ufficiale apparso nelle scorse ore sul sito della Federazione: