La Lega di Serie A, attraverso una nota ufficiale ha annunciato la sospensione del Campionato di Primavera 2019/2020. Una nota che arriva poche ore dopo la decisione del Coni di sospendere tutti i tornei sportivi alla luce dell'emergenza Coronavirus (in attesa del decreto del Governo che formalizzi il tutto). Tutti i match delle squadre Under 19 in programma a partire dal 10 marzo sono sospese dunque e rinviate a gara da destinarsi

Campionato Primavera sospeso, c'è l'annuncio ufficiale della Lega Serie A

Il Campionato di calcio Primavera si ferma. La Lega di Serie A attraverso un comunicato ufficiale a firma del presidente Paolo Dal Pino ha annunciato che tutte le partite delle formazioni Under 19 in programma a partire dal 10 marzo 2020 sono sospese. Cosa succederà ora e quanto i match si recupereranno? L'organo calcistico ha reso noto che tutte le gare sono rinviate a data da destinarsi. La situazione si valuterà dunque nei prossimi giorni anche alla luce degli sviluppi legati all'emergenza Coronavirus

Il calcio italiano si ferma per l'Emergenza Coronavirus

L'ufficializzazione dello stop del campionato Primavera arriva poche ore dopo la decisione dell'Inter di ritirare la propria squadra Primavera dalla Youth League, ovvero la Champions League riservata alle formazioni giovanili. La salute viene prima di tutto e dunque anche la Lega Serie A ha deciso di fermare il torneo, in attesa dell'ufficializzazione dello stop anche del massimo campionato italiano che dovrebbe essere formalizzata domani. Il ministro dello sport Spadafora infatti ha annunciato che domani sarà firmato il decreto che renderà "effettivo" lo stop a tutte le competizioni, già deciso dal Coni nella giornata odierna