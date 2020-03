Lo sport fa i conti con l'emergenza Coronavirus anche oltreoceano. La CONMEBOL, ovvero la Confederación sudamericana de Fútbol, ha deciso di sospendere temporaneamente la Copa Libertadores 2020 ovvero la massima competizione per club del Sudamerica. Inoltre sono state rinviate anche tutte le partite in programma dal 23 al 31 marzo e valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022 del Qatar.

Coronavirus, sospesa la Copa America. È ufficiale

Il calcio sudamericano si ferma. Attraverso un comunicato ufficiale, la CONMEBOL, ovvero il massimo organo calcistico del Sudamerica ha annunciato la sospensione temporale della Copa Libertadores. Quella che è considerata la Champions di oltreoceano dunque si fermerà per l'emergenza Coronavirus. La decisione sulla ripresa arriverà la prossima settimana. Questa la nota: "La CONMEBOL impegnata nella prevenzione di COVID-19 e contro il rischio della sua espansione, nella salvaguardia di giocatori, staff tecnico, delegati, arbitri, leader, stampa e tifosi ha deciso di sospendere gli incontri CONMEBOL Libertadores 2020 della settimana dal 15 al 21 marzo 2020 Nelle prossime settimane, gli adeguamenti del calendario CONMEBOL LIBERTADORES saranno inoltrati".

La CONMEBOL invita club e calciatori a rispettare le regole per limitare i contagi da Coronavirus

I vertici del calcio continentale ne hanno approfittato per chiedere la massima prudenza alle società. Fondamentale osservare tutte le regole, per cercare di limitare i rischi di un nuovo contagio: "Chiediamo ai club di mantenere la dovuta diligenza al fine di evitare la diffusione del virus e di attuare i protocolli di prevenzione suggeriti dalle autorità competenti. Ci scusiamo per l'inconveniente che questa sospensione potrebbe causare loro, ma riteniamo che in questo momento sia una priorità salvaguardare la salute dell'intera famiglia del calcio sudamericano