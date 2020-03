Di fronte al Coronavirus, non hanno preso decisioni importanti solo società e calciatori. Anche lo stesso mondo arbitrale ha infatti optato per drastici provvedimenti davanti al virus che ha messo in ginocchio il nostro paese e fermato il campionato di calcio e tutte le competizioni sportive in Italia. Dopo la notizia della positività di Daniele Rugani, che ha mandato in quarantena tutti i giocatori di Juventus e Inter (protagonisti del recente big match dello Stadium), la scelta di auto isolarsi è stata infatti presa anche da Marco Guida: l'arbitro che ha diretto la sfida scudetto di Torino. Oltre al trentottenne fischietto campano, che non è stato sottoposto a tampone perché non richiesto dal protocollo, hanno scelto di chiudersi in casa anche coloro che lo hanno assistito durante il ‘Derby d'Italia': Fabio Maresca, designato come quarto uomo, e l'assistente di linea Ciro Carbone.

La nota ufficiale dell'AIA

La notizia dell'isolamento dell'arbitro di Pompei e dei suoi due collaboratori, è arrivata a poche ore dalla nota ufficiale che il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, ha voluto pubblicare sul sito ufficiale.