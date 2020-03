Due gare di Serie B si giocheranno a porte chiuse nel prossimo weekend. Le sfide tra Cittadella-Pordenone e Venezia-Crotone saranno giocate senza il pubblico a causa delle misure di contenimento prese dal Consiglio dei ministri in merito all'emergenza Coronavirus. Dopo le gare dello scorso fine settimana senza la presenza dei tifosi, ecco che arrivano le prime decisioni sul 28° turno del campionato cadetto. Il provvedimento è stato preso dal presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, dopo che ieri era stato stabilito lo spostamento a sabato della partita del Tombolato, che era in calendario come anticipo del venerdì sera.

Il comunicato della Lega di Serie B

Questa la nota ufficiale apparsa sul sito della Lega di Serie B in merito alle decisioni prese su Cittadella-Pordenone e Venezia-Crotone: