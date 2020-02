Il divieto di manifestazioni sportive aperte al pubblico, a meno di ulteriori prolungamenti, varrà fino a domenica 1° marzo. Il provvedimento per le aree interessate dall'emergenza Coronavirus, dunque non sarà più attivo nella giornata di lunedì, con tutte le partite di calcio in programma che dovrebbero disputarsi regolarmente con il pubblico, a partire da Sampdoria-Verona monday night della 26a giornata di Serie A. Alla luce di questa prospettiva, si sta anche valutando l'ipotesi di spostare Juventus-Inter da domenica a lunedì. Nel frattempo sono già note alcune delle date delle partite rinviate nello scorso turno del massimo campionato.

Coronavirus, da lunedì 2 marzo possibili partite a porte aperte in Serie A

L'emergenza Coronavirus ha spinto il Governo a far disputare le manifestazioni sportive nelle aree interessate dall'emergenza contagio a porte chiuse, fino a domenica 1° marzo. Alla luce di questa situazione dunque in Serie A dovrebbero giocarsi senza tifosi, e giornalisti Udinese-Fiorentina, in programma sabato 29 febbraio alle 18, Milan-Genoa (domenica 1° marzo alle 12.30), Parma-Spal (domenica 1° marzo alle 15), Sassuolo-Brescia (domenica alle 15) Juventus-Inter, (domenica alle 20.45). Il match tra bianconeri e nerazzurri però è al centro di un particolare dibattito, che potrebbe portare allo spostamento a lunedì 2 marzo, quando potrebbe essere disputato a porte aperte con il regolare ingresso all'Allianz di tifosi e giornalisti. Dovrebbero disputarsi regolarmente in condizioni "normali" invece Sampdoria-Verona, Lazio-Bologna, Napoli-Torino, Lecce-Atalanta, Cagliari-Roma.

Le date dei recuperi delle partite di Serie A dopo l'emergenza Coronavirus

Nel frattempo sono già state decise le date di alcuni dei recuperi delle partite dello scorso turno di Serie A, sospese per l'emergenza Coronavirus. Verona-Cagliari sarà in programma mercoledì 11 marzo alle ore 15, e Torino-Parma si giocherà lo stesso giorno alle ore 18.30. Una situazione che comporterà l'anticipo del match tra il Torino e l'Udinese da lunedì 9 marzo a sabato 7 marzo. Più complicato il caso di Atalanta-Sassuolo e Inter Sampdoria: la prima gara potrebbe giocarsi o il 4 o il 18 marzo, mentre la seconda potrebbe scalare addirittura al 20 maggio.