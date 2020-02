L’emergenza Coronavirus in Italia continua ad avere effetti sul calcio. In attesa di capire cosa accadrà per i prossimi match di Serie A e Serie B, è arrivato il comunicato ufficiale della Serie C. La Lega Pro ha infatti annunciato il rinvio di 35 partite in programma dal 26 febbraio al 2 marzo. Tutte le partite, a meno di ulteriori stop, saranno recuperate nelle giornate di mercoledì 11 marzo, mercoledì 18 marzo e martedì 14 aprile.

Sono 35 le partite rinviate in Serie C. La Lega Pro in un comunicato ha ufficializzato il rinvio dei match in programma dal 26 febbraio al 2 marzo, alla luce dell’emergenza legata al Coronavirus. Si tratta di match dei Gironi A e B, che riguardano soprattutto gare in programma nel Centro Nord. Già note le date per il recupero delle stesse: si dovrebbero giocare infatti (a meno di ulteriori rinvii) nelle giornate di mercoledì 11 marzo 2020, mercoledì 18 marzo 2020 e martedì 14 aprile 2020, con programmazione e orario di svolgimento che saranno resi noti in seguito.

Girone A (9a giornata-26 febbraio 2020): Arezzo-Robur Siena, Gozzano-Renate, Pianese-Lecco, Pistoiese-Pontedera



Arzignano-Ravenna Girone A (10a giornata-1° marzo 2020): Alessandria-Arezzo, Carrarese-Novara, Giana Erminio-Pistoiese, Monza-Pianese, Olbia-Gozzano, Pontedera-Como, Pro Vercelli-Pro Patria, Renate-Juventus Under 23, Robur Siena-Pergolettese

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, il numero uno della Lega Pro Ghirelli ha annunciato: "Non sottovalutiamo, né amplifichiamo la situazione è monitorata, stando in stretto collegamento con le autorità preposte, ad iniziare da Figc. Un ringraziamento lo vorrei rivolgere a tutti i club di Lega Pro, per il supporto e la collaborazione che stanno prestando. Dimostrano grande consapevolezza e grande spirito di servizio, un patrimonio che è utile per il Paese e non solo per il calcio".