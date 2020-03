in foto: Foto: https://twitter.com/JuventusFCYouth

Era una delle partite più attese della Youth League, ovvero la Champions League delle formazioni Primavera. La sfida valida per gli ottavi di finale del prestigioso torneo continentale giovanile tra la Juventus e il Real Madrid non si giocherà. Il club madrileno in una nota ufficiale ha comunicato il rinvio del match a causa del difficile momento legato all'emergenza Coronavirus. Nei prossimi giorni si proverà a trovare una nuova data.

Ufficiale, rinviata Juventus-Real Madrid di Youth League per l'emergenza Coronavirus

Il match tra Juventus e Real Madrid valido per gli ottavi di finale di Youth League è stato rinviato. Il confronto tra le due formazioni Under 19 è stato rinviato a data da destinarsi, come annunciato dalle merengues in una nota ufficiale: "La partita che si sarebbe dovuta disputare oggi tra le Giovanili del Real Madrid e la Juventus a Torino è stata rinviata. La UEFA ha annunciato che la partita, valida per la fase ad eliminazione diretta della Youth League, non si giocherà a causa della situazione legata alla malattia Coronavirus. Nei prossimi giorni si cercherà di trovare una nuova data per la partita".

Juventus unica italiana ancora in gioco in Youth League

Vinovo dunque oggi resterà deserta, con la squadra di casa che non scenderà in campo contro il Real Madrid. La decisione del rinvio ovviamente compromette il calendario della competizione, e potrebbe portare ad uno slittamento. La vincitrice di questo confronto affronterà il Rennes che ha giovato del ritiro di ieri dell'Inter: il club nerazzurro ha deciso di non proseguire il torneo, proprio alla luce dell'emergenza Coronavirus. La Juventus al momento è l'unica squadra ancora in gioco, dopo che anche l'Atalanta nella giornata di ieri ha salutato il torneo, in virtù dell'eliminazione ai rigori contro il Lione