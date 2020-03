È arrivato il primo di calciatore positivo al Coronavirus in Germania: è Timo Hubers, difensore tedesco dell'Hannover. Il giocatore classe 1996 si è messo subito in contatto con il suo club, che milita nella 2.Bundesliga, la seconda divisione del campionato tedesco, quando ha scoperto di essere stato a contatto con una persone che era risultata positiva al Covid19 e si è messo autonomamente in quarantena. Dal momento che il 23enne non ha avuto alcun contatto con i suoi compagni di squadra non si può presumere che i compagni di squadra siano in pericolo ma, nonostante ciò, l'intera squadra, lo staff tecnico e quello medico sono sottoposti al tampone a scopo precauzionale. Intanto il club ha deciso di chiudere al pubblico gli allenamenti della squadra, che domenica dovrebbe giocare con la Dinamo Dresda. Il direttore sportivo della squadra tedesca, Gerhard Zuber, ha parlato del caso Hubers e ha dichiarato:

Timo si è comportato in modo assolutamente esemplare. Finora non ha mostrato alcun sintomo. Quando ha scoperto che una persona che era stata con lui all'evento era risultata positiva, ha riferito direttamente dal medico ed è andato volontariamente in quarantena a casa.

Il comunicato dell'Hannover

Questa la nota del club tedesco in merito alle condizioni del suo calciatore: