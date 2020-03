Se in Italia le polemiche per il rinvio e le date dei recuperi dei match di Serie A non mancano, in Inghilterra le autorità del calcio iniziano a pensare ad eventuali provvedimenti da adottare alla luce dell'emergenza Coronavirus. Secondo le ultime indiscrezioni dei tabloid d'oltremanica, la Football Association starebbe pensando a far disputare le prossime gare di Premier League a porte chiuse. Una decisione che, in caso di peggioramento della situazione, potrebbe anche durare fino a fine stagione.

Coronavirus, per la Premier League ipotesi di partite a porte chiuse fino a fine stagione

La Football Association, ovvero il massimo organo calcistico inglese, sta valutando la possibilità di far disputare i prossimi match di Premier League e delle altre leghe professionistiche a porte chiuse per far fronte all'emergenza Coronavirus. Al momento si tratta solo di una possibilità, visto che si stanno valutando anche i rischi e soprattutto i costi di un provvedimento del genere. La chiusura dei match ai tifosi potrebbero comportare danni per milioni di sterline, ed è ovviamente l'opzione preferita dalle emittenti televisive. Questa possibilità non incontra il favore dei club che dovrebbero rinunciare a importanti introiti, e soprattutto dei manager (Klopp su tutti), che non potrebbero fare affidamento sul supporto dei tifosi. La FA comunque sta studiando il da farsi, e ha pensato anche di garantire contributi di solidarietà ai club delle divisioni inferiori, che senza gli introiti dei biglietti, perderebbero gran parte delle loro entrate. Quello che è da escludere categoricamente è l'ipotesi di uno stop del torneo, come si era pensato nei giorni scorsi.

La situazione in vista dell'amichevole Inghilterra-Italia

La FA è anche alle prese con la situazione relativa all'amichevole di lusso in programma il 27 marzo a Wembley tra la nazionale di casa e l'Italia. Al momento niente fa presagire un annullamento o rinvio della sfida, a meno di dietrofront da parte del governo inglese con provvedimenti di "chiusura" nei confronti dei tifosi azzurri. Tutto dipenderà dunque da quello che accadrà nei prossimi giorni, nella speranza che la situazione legata al Coronavirus migliori.