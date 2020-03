Manchester City-Arsenal, match di Premier League in programma questa sera alle 20.30 e valida per il 29° turno di campionato non si giocherà. La FA ha deciso di posticipare la partita a data da destinarsi, per l'emergenza da Coronavirus. Il problema è che i giocatori del club londinese non sono disponibili a scendere in campo dopo aver disputato l'ultimo incontro in Europa League contro l'Olympiakos, il cui presidente è stato trovato positivo ai tamponi contro il virus. La profilassi e le misure d'emergenza hanno imposto un isolamento dei giocatori per 15 giorni e quindi creando l'impossibilità di scendere in campo. E' il primo match di Premier a venire sospeso.

L'epidemia da Covid-19 coinvolge anche il calcio anglosassone

Una misura d'emergenza necessaria che anche il Regno Unito sta adottando con lo svilupparsi del contagio in tutta Europa. In Inghilterra si contano al momento oltre 380 casi di virus, con almeno 6 decessi. Quindi, sono scattate le misure estreme di sicurezza sanitaria, compreso l'auto isolamento per verificare la presenza del virus (che incuba per un totale di 15 giorni). Una situazione difficilissima in campo internazionale e che ha influenzato la messa in scena di eventi sportivi in ​​tutto il mondo, comprese le partite europee che coinvolgono squadre anglosassoni come Manchester United, Rangers e Chelsea.

Manchester City-Arsenal, la prima gara sospesa in Premier League per Coronavirus

L'Arsenal ha dichiarato che alcuni giocatori hanno incontrato il proprietario dell'Olympiakos immediatamente dopo la partita e adesso stanno rigorosamente seguendo le linee guida del governo che raccomandano a chiunque venga a stretto contatto con qualcuno con il virus di autoisolarsi a casa per 14 giorni dall'ultima volta che hanno avuto contatti. Di conseguenza, i giocatori non sono disponibili per la partita contro il Manchester City e la Premier League ha deciso che la partita dovrà essere posticipata.

Il comunicato dell'Arsenal: tifosi rimborsati

La Premier League ha dichiarato di non avere in programma di rimandare altre partite: "Comprendiamo che ciò causerà disagi e costi per i fan che intendono partecipare alla partita, ma l'Arsenal, il Manchester City e la Premier League hanno concordato che il breve preavviso sull'infezione di Marinakis significa che non c'è alternativa se non quella di prendere il tempo necessario per completare una corretta valutazione del rischio"