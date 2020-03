Il Coronavirus è diventato un problema anche in Danimarca. Perché l'ex calciatore della nazionale Thomas Kahlenberg è risultato positivo al tampone ed è stato messo in quarantena. L'ex centrocampista, che ha lasciato l'attività nel 2017, domenica scorsa era allo stadio del Brondby, dove ha seguito la partita tra la sua ex squadra nella partita con il Lyngby.

13 persone in quarantena dopo Brondby-Lyngby

Il Brondby ha confermato che tredici persone sono state messe in quarantena tra quelle che hanno assistito all'incontro di campionato. In quarantena anche tre giocatori del Lyngby – Martin Ornskov, Kasper Jorgensen e Patrick da Silva – che hanno avuto contatti prima e dopo la partita con Kalhenberg. La società danese ha poi invitato tutti quelli che hanno avuto modo di avvicinare l'ex giocatore di avvisare le autorità competenti. Così hanno fatto anche il CEO della società, Ole Palma, il vice allenatore Martin Retrov e il difensore Joel Kabongo.

Kahlenberg sta bene, il comunicato

L'ex giocatore era rientrato in patria dopo un viaggio in Olanda, precisamente ad Amsterdam, e dopo aver seguito quell'incontro ha accusato alcuni sintomi influenzali che si sono rivelati più seri del previsto. Ma il giocatore, attraverso una nota pubblicata dal Brondby, fa sapere di essere in buone condizioni e soprattutto ha detto di non essere giù di morale: "Kahlenberg sta bene e non è abbattuto dalla circostanze".

Chi è Thomas Kahlenberg, l'ex calciatore danese che ha il Coronavirus

Classe 1983, 37 anni da compiere tra pochi giorni, Kahlenberg è stato un centrocampista offensivo, ha giocato 46 partite con la Nazionale della Danimarca (5 gol), con cui ha disputato un Mondiale e due Europei. Ha iniziato e chiuso la carriera con il Brondby, con cui ha vinto due titoli, ha vestito anche le maglie del Wolfsburg, dell'Auxerre e dell'Evian, ha lasciato il calcio nel 2017.