Il campionato serbo è uno dei pochi che continua regolarmente a scendere in campo nonostante l'emergenza Coronavirus. Tra le poche persone al momento contagiate dal Covid-19 (si parla di poco più di una trentina), c'è però anche un esponente di primo piano del movimento calcistico di quel paese: il presidente della Federazione serba Slavisa Kokez. A confermare la positività del 42enne ex calciatore, uomo d'affari e oggi numero uno della ‘FSS' è stato un comunicato pubblicato sul sito della Football Association of Serbia.

Il comunicato ufficiale

"La Federazione calcistica serba informa il pubblico sportivo e calcistico che il presidente Slavisa Kokez è risultato positivo al virus COVID-19. Vogliamo sottolineare che il presidente è sotto controllo medico e sta bene e la Federcalcio continua con le sue attività regolari. A causa della nuova situazione, la nostra organizzazione calcistica sta seguendo le raccomandazioni del governo della Serbia e dello staff di crisi COVID-19 per il controllo delle malattie infettive. Auguriamo al Presidente una pronta guarigione, sollecitando nel contempo tutti i giocatori, i club e i tifosi ad agire in modo responsabile per ridurre al minimo il pericolo di un contagio da Coronavirus".

I primi sintomi dopo il sorteggio dei gironi di Nations League

Secondo le ricostruzioni fatte dai media serbi, il numero uno della federazione si sarebbe sentito male al ritorno da un suo viaggio ad Amsterdam, e non da quello fatto a Milano dove il presidente si era recato di recente. Come riportato dal portale serbo ‘Mondo', Slavisa Kokez sarebbe stato contagiato in Olanda, lo scorso 3 marzo, in occasione del sorteggio dei gironi dell'edizione 2020/2021 della Nations League. Se così fosse, sarebbero a rischio anche le altre persone che erano con lui al ‘Beurs van Berlage Conference Centre' di Amsterdam: il vice presidente della Federazione Marko Pantelic, il segretario generale Jovan Surbatovic e il numero uno del calcio femminile Bojan Pavicevic e Kostadin Terzic: figlio del direttore generale della Stella Rossa.