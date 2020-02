Dopo la decisione di Atalanta e Inter, che hanno annullato ogni attività relativa ai due allenatori Gasperini e Conte, anche il Milan ha deciso di annullare la conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli. Il tecnico avrebbe infatti dovuto parlare nella giornata di domani, a poche ore dalla sfida della 26esima giornata di campionato contro il Genoa: match che verrà disputato senza spettatori a San Siro.

Il terrore del Coronavirus, che è riuscito a mettere in ginocchio anche lo sport, ha dunque ‘consigliato' al club rossonero di non organizzare il consueto incontro con la stampa del mister emiliano. A comunicarlo è stata una nota ufficiale comparsa sul sito del Milan, nella quale è stato anche segnalato che ‘in alternativa, Milan TV realizzerà alle ore 12.00 un'intervista con l'allenatore del Milan che sarà trasmessa in diretta sulla nostra App e sul canale tematico rossonero".

Porte chiuse e due ballottaggi per la sfida con il Genoa

Per Stefano Pioli e i suoi ragazzi, sarà dunque un weekend inedito: un fine settimana che terminerà con la sfida di domenica alle 12.30 contro la formazione di Davide Nicola. La partita di Milano, insieme ad altre quattro sfide di Serie A, sarà disputata a porte chiuse proprio per evitare qualsiasi tipo di contatto ravvicinato (ed eventuale contagio) tra gli spettatori del ‘Meazza': una scelta che obbligherà Milan e Genoa a giocare senza il supporto delle rispettive tifoserie e in uno scenario davvero surreale.

La preparazione per la sfida con i rossoblù non conosce invece soste e continua nel centro sportivo di Milanello. Pioli in vista della partita dovrà decidere tra i giocatori in ballottaggio per due maglie. Data per scontata la presenza di Begovic al posto di Donnarumma (che rientrerà in Coppa Italia contro la Juventus), il tecnico deciderà all'ultimo i ‘duelli' tra Calabria e Conti e Musacchio e Gabbia.