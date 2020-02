Coronavirus, partite di calcio rinviate. Perché la data dei recuperi non è ancora certa

Le gare di Serie A Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari sono state rinviate dopo Il decreto emanato dal governo per affrontare l’emergenza Coronavirus che ha colpito anche il nostro paese. Prima erano state sospese una partita in Serie B (Ascoli-Cremonese) e una in Serie C (Piacenza-Sambenedettese) ma a queste se ne sono aggiunte quattro. Sulle date dei recuperi non vi è certezza perché non è ancora chiaro come si evolverà la situazione.