La pandemia Covid-19 sta creando non pochi problemi anche in Spagna, dove la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) ha già bloccato il campionato a causa del primo contagiato trovato nel quartier generale del Real Madrid: uno dei giocatori della squadra di basket dei ‘Blancos', che si è allenato a Valdebebas a stretto contatto con la rosa di Zinedine Zidane. Nelle ultime ore, oltre alla notizia della positività al Coronavirus di Martin Ortega, direttore generale del Leganés, anche altri due componenti della rosa del Deportivo Alavés sono stati colpiti dal virus.

A dare notizia dei due nuovi casi di contagio nel massimo campionato spagnolo, è stata la stessa società basca attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale: "In occasione dei test effettuati sui membri del Deportivo Alavés, a seguito dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, sono stati trovati due positivi al Coronavirus. Entrambi i contagiati fanno parte della struttura tecnico-sportiva e sono asintomatici e in perfette condizioni. Lunedì verranno eseguite le prove sul resto dei membri della squadra. Logicamente le sessioni di allenamento saranno sospese fino a quando i risultati non saranno noti".

in foto: Javier Tebas, presidente della federazione spagnola

Il terrore del contagio e il blocco del campionato

Il comunicato pubblicato dal club di Vitoria-Gasteiz, oltre ad aver messo in agitazione i giocatori di Asier Garitano, ha anche preoccupato il Valencia: ultima squadra ad aver affrontato il Deportivo in campionato (lo scorso 6 marzo), prima di scendere in campo in Champions League contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. In attesa di novità da quelle società che in maniera diretta o indiretta sono state colpite dal Covid-19, la Federazione spagnola ha dunque deciso di fermare tutto.

"Davanti alle circostanze di questa mattina, in riferimento alla quarantena del Real Madrid e ai possibili giocatori positivi in altri club, la Liga ritiene che le circostanze siano già in atto per continuare con la fase successiva del protocollo di azione contro COVID-19 – ha comunicato la RFEF – Di conseguenza accetta di sospendere almeno le due prossime giornate. Tale decisione verrà rivalutata dopo il completamento delle quarantene decretate nei club interessati e altre possibili situazioni che potrebbero sorgere".