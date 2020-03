Dopo la notizia di positività al Coronavirus della Pianese, un altro club di Serie C viene colpito dall'epidemia che sta creando grandissime difficoltà al nostro paese, e non solo, da diverse settimane: il Novara Calcio ha annunciato che il presidente Maurizio Rullo è stato trovato positivo al COVID-19 e che il contagio sarebbe avvenuto dopo un viaggio in Germania. Nello stesso il club piemontese ha spiegato che l'attività agonistica non verrà interrotta e che la squadra potrà scendere in campo quando ripartirà il campionato.

Il comunicato del Novara

Questa la nota ufficiale del club sabaudo in merito alle condizioni del presidente Rullo e alle indicazioni sull'attività agonistica della squadra: