Benjamin Mendy, difensore francese del Manchester City, oggi si è messo in auto isolamento perché un familiare, con cui ha avuto dei contatti recentemente ha i sintomi del Coronavirus. La notizia l'ha data la BBC. Il calciatore si è voluto cautelare e si è isolato. Mendy nei prossimi 15 giorni non prenderà parte a nessuna attività agonistica.

Mendy del City in auto isolamento

Il Coronavirus fa paura, adesso in ogni angolo del mondo. E anche lo sport ha subito in queste ultime settimane una strepitosa rivoluzione. Tanti eventi sono stati cancellati o solamente rinviati. Serie A e Liga sono state sospese, ora rischia di fermarsi anche la Premier League, anche se un caso conclamato tra i calciatori inglesi non c'è ancora stato. Il terzino francese Mendy è in auto isolamento perché un parente è in ospedale per febbre e problemi respiratori. Quell'uomo è stato sottoposto al tampone, ma ancora non conosce il risultato. Un portavoce del Manchester City ha confermato tutto al ‘Daily Mail':

Il club conferma che un parente del giocatore si trova in ospedale con problemi respiratori. Finché la situazione non si definirà, il giocatore rimarrà in auto-isolamento.

Benjamin Mendy, pupillo di Guardiola che ha una bacheca stracolma

Non ha avuto molta fortuna questo ragazzo francese che spesso è stato costretto a guardare le partite dei suoi compagni di squadra a causa di infortuni seri che lo hanno tenuto mesi e mesi fuori dal campo. Ma questo difensore classe 1994 ha, nonostante le presenze che non sono state mai tantissime, una bacheca ricchissima. Ovviamente luccica il Mondiale vinto con la Francia un anno e mezzo fa. Mentre con il Manchester City Mendy ha vinto due volte la Premier League, e ha fatto incetta di trofei inglesi conquistando anche FA Cup, Coppa di Lega e Community Shield.