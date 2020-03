Aveva 82 anni la signora Giannina Sanchioni, mamma dell'ex bomber Giovanni Cornacchini. E' deceduta in queste ore, dopo che due settimane fa era stata trovata positiva (lo scorso 26 febbraio) ad un tampone anti Coronavirus a seguito di una visita di un nipote proveniente dalla zona del milanese. La signora abitava a Fano, città natale anche dell'ex calciatore oggi allenatore.

Il Coronavirus e la sua proliferazione non sembra volersi fermare, anzi. Si registrano aumenti di casi di contagio ovunque, in Italia come nel resto d'Europa. E mentre si abbassa anche la soglia dell'età di casi infetti, coinvolgendo la popolazione tra i 25 e i 50 anni, aumentano purtroppo anche i decessi a conseguenza delle problematiche che il virus porta con sè. E il mondo del calcio, così come tutti gli altri settori, non ne è immune, coinvolto nel decesso della mamma di Giovanni Cornacchini, stimato attaccante degli anni 90-2000 e da qualche anno allenatore con una discreta esperienza alle spalle (tra le altre Bari, Viterbese, Ancona).

La signora Giannina era molto conosciuta a Fano non solo per essere la mamma di ‘Joe Condor', il soprannome di Cornacchini ai tempi della sua carriera tra Serie A, B e C, ma anche perché aveva una attività fiorente attraverso un noto negozio di pelletteria. La notizia è arrivata dai familiari e ha confermato il decesso avvenuto a seguito di complicanze riconducibili all'epidemia da Covid-19.

Chi è Giovanni Cornacchini

Giovanni Cornacchini aveva allenato in ultima battuta il Bari, con il quale aveva chiuso il rapporto di lavoro nel settembre del 2019 a seguito dell'esonero da parte del club salentino. Da giocatore ha avuto una carriera di alti e bassi con il picco raggiunto con i colori del Milan, stagione 1991-1992, quando, con a fianco totem quali Gullit e Van Basten ha vinto lo scudetto. Ma anche nelle altre categorie infgeriori, Cornaicchi si è sempre distinto, come con il Blogona quando conquistò il campionato di B 1996 e con il Vicenza per la Coppa Italia 1997. Riuscì a laurearsi in cinque stagioni anche capocannoniere della Serie C.