Test medici, mascherine e un epidemiologo al seguito della squadra alla quale è stato raccomandato di attenersi strettamente alle prescrizioni. È così che il Ludogorets affronta il viaggio in Italia e la trasferta a Milano. Il club bulgaro giocherà domani sera (giovedì 27 febbraio, ore 21) a San Siro il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro l'Inter (all'andata è finita 2-0 per i nerazzurri).

La partita verrà disputata in uno scenario surreale: non ci sarà pubblico, considerato il provvedimento di "porte chiuse" per l'emergenza Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione in tempo reale), le uniche persone ammesse – oltre agli staff delle squadre – saranno i giornalisti e i cameraman.

Nei giorni scorsi il club bulgaro aveva chiesto informazioni alla Uefa sulla situazione. In quelle ore convulse per il susseguirsi delle notizie sull'epidemia, era emersa perfino la possibilità che il match di Coppa si giocasse in campo neutro. Pericolo scampato così come l'ipotesi che la gara fosse rinviata (opportunità quest'ultima mai presa in considerazione dalla Uefa). A San Siro ci sarà il fischio d'inizio ma il Ludogorets ha adottato una serie di misure di sicurezza e precauzioni a tutela dell'incolumità dei propri tesserati.